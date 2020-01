Il principe Harry e sua moglie Meghan sconvolgono la famiglia reale: l’incredibile decisione del duca e della duchessa del Sussex, video.

Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, dopo aver trascorso le vacanze lontani dall’Inghilterra, con un comunicato pubblicato su Instagram hanno annunciato la decisione di staccarsi dalla casa reale inglese. L’intenzione sarebbe quella di andare a vivere in Canada e di lavorare per sostenersi. La decisione del duca e della duchessa del Sussex starebbe dividendo non solo l’Inghilterra, ma gli stessi membri della famiglia reale.