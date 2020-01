F3 | Incredibile, ma vero, il figlio di un grande campione del passato del Motomondiale ha deciso di abbracciare le 4 ruote e rincorrere la F1.

Mick Doohan per anni ci ha fatto divertire. L’australiano, dopo una breve parentesi in Superbike nel 1988 dove aveva partecipato a 4 gare vincendone 3 è arrivato direttamente in 500 in sella alla Honda diventando in poco tempo uno dei beniamini dei tifosi. Purtroppo per lui però la sua carriera è costellata dagli infortuni.

Tanti, troppi per un pilota che nei primi 5 anni di carriera nel Motomondiale riesce a raccogliere molto meno di quello che il suo talento meriterebbe effettivamente. Dal 1994 però diventa una macchina inarrestabile e mette in fila 5 Mondiali consecutivi. Purtroppo per lui però, sul più bello, nel 1999, a causa di un nuovo infortunio, questa volta in Spagna, è costretto ad appendere il casco al chiodo all’età di 34 anni nel momento di massimo splendore.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI Anche il figlio di Fittipaldi con lui

Oggi però il nome Doohan potrebbe ritornare a risplendere nel motorsport, però questa volta sulle 4 ruote. Il figlio di Mick, Jack, infatti, ha cominciato da tempo la propria personale rincorsa alla F1. Il Team HWA AG lo ha ingaggiato per la prossima stagione insieme al figlio di Enzo Fittipaldi per correre il campionato di F3.

Una grande opportunità per lui. La F3, infatti, è una sorta di terza categoria della F1 e in passato tanti piloti sono arrivati ai vertici del motorsport proprio passando da qui. Insomma ci sarà da divertirsi e siamo certi che papà Mick sarà pronto ad incitarlo al muretto.

Antonio Russo