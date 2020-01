Gratta e Vinci, vincita da sogno per un giocatore che incassa un premio eccezionale da ben 300mila euro

Nel 2020, il Gratta e Vinci, uno dei giochi più amati dagli italiani, riparte subito alla grande. Pochi giorni del nuovo anno e già si registra una super vincita. Con un biglietto da soli 5 euro, un fortunato giocatore, in provincia di Novara, si è portato a casa un premio sensazionale, da ben 300 mila euro. La vincita è avvenuta per la precisione domenica 5 gennaio, con un tagliando acquistato all’interno della tabaccheria ‘Marra’ di Pettenasco, comune sulle rive del Lago D’Orta. Lo si apprende da ‘Notizia Oggi’. Grande felicità, di sicuro, per il fortunato, la cui identità è ovviamente sconosciuta. Una vincita notevole, che cambierà la sua vita e quella dei suoi cari.