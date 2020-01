F1 | Antonio Giovinazzi è stato ospite della Juventus nel proprio museo. Tra le maglie viste però a colpire il pilota di F1 ci ha pensato quella di Marchisio.

Antonio Giovinazzi nel 2019, dopo un inizio zoppicante è cresciuto tanto chiudendo in crescendo la propria stagione. Nel 2020 il pilota italiano punta a giocarsela sempre con il proprio compagno di team provandogli a stare davanti il più possibile. Tra gli obiettivi del driver di Martina Franca c’è sicuramente un posto in Ferrari, che potrebbe liberarsi dal 2021.

