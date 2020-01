Una giovane madre di 42 anni è deceduta in provincia di Verona, dopo anni di battaglia contro un aggressivo tumore al seno, lasciando il marito e la figlia di soli 3 anni.

Un lotta contro un tumore al seno particolarmente aggressivo durata circa tre anni, quella di Melissa Valentini Tin, 42enne di Villa Bartolomea (Verona), che alla fine ha dovuto arrendersi alla malattia. La donna, madre di una bambina di soli tre anni, è deceduta nel pomeriggio dell’Epifania, in quello che doveva essere un giorno di festa trasformatosi in tragedia. Come riportato dalla redazione del quotidiano L’Arena, la grave patologia era stata diagnosticata alla donna tra la fine del 2016 e gli inizi del 2017, pochi mesi dopo la nascita della sua bambina, Vittoria. Nonostante la lunga battaglia, purtroppo la giovane madre non ce l’ha fatta lasciando oltre la piccola figlia anche il marito Andrea ed i suoi familiari che ne piangono la scomparsa. A loro, le comunità di Villa Bartolomea, dove la donna viveva, e di Menà di Castagnaro, paese originario di Melissa, hanno rivolto numerosi messaggi di cordoglio. Amici e conoscenti, riporta la redazione de L’Arena, descrivono Melissa come una “grande donna, che ha saputo affrontare anche il periodo più difficile con il sorriso e la speranza“. La salma della donna, in arrivo dall’ospedale di Negrar, è stata trasferita nella casa funeraria Athesis di Vigo di Legnago fino a sabato, giorno in cui saranno celebrati i funerali alle ore 14:30 nella chiesa del capoluogo. Quello di Melissa è il secondo caso in pochi giorni in provincia di Verona: il 4 gennaio a Cerea, un’altra giovane mamma, Letizia Posenato di 41 anni, era deceduta dopo tre anni di battaglia contro una leucemia, lasciando due figli.

