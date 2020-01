Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan inizia il 2020 con un bacio – FOTO

Fabrizio Frizzi è scomparso quasi due anni fa: sono stati dei mesi particolarmente difficili per la sua famiglia, per Carlotta Mantovan e per la loro figlia Stella che aveva appena cinque anni quando ha perso il suo papà. Per Carlotta è stato un dolore grandissimo perdere l’amore della sua vita, ma ha dovuto farsi forza e sorridere alla vita per amore della figlia avuta con il noto conduttore morto prematuramente. Ha deciso di starle accanto, di farsi forza insieme a lei e regalarle una vita felice e senza assenze troppo pesanti da sopportare.

Sicuramente ad aiutarla, tra le tante cose, è stata anche la sua passione per i cavalli a cui negli ultimi due anni Carlotta si è data anima e cuore. La vicinanza di questi animali l’hanno aiutata tantissimo a reggere il dolore per la scomparsa di Fabrizio. Proprio così ha voluto cominciare l’anno su Instagram: con uno scatto in cui bacia il suo amato cavallo Bunny. Lo scatto ha raggiunto subito il picco di likes e tanti commenti e auguri di buon anno, sperando che questo 2020 sia migliore.