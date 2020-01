Un pubblicitario brasiliano evita l’infarto grazie all’Apple Watch: l’uomo posta la foto sui social raccontando la sua storia e riceve l’incredibile mail.

Può un’applicazione salvare la vita di un uomo? La risposta è sì e la prova arriva dal Brasile dove un uomo è riuscito a salvarsi rendendosi conto che c’era qualcosa che non andava nel suo cuore grazzie ad Apple watch. Dopo aver raccontato la sua storia sui social ha poi ricevuto un’incredibile mail.

L’apple watch salva la vita ad un uomo: il ceo di Apple, Tim Cook, gli scrive una mail

Un pubblicitario brasiliano, grazie ad Apple watch, ha capito di avere una tachicardia. Allarmato dalla sua situazione, si è recato immediatamente in ospedale dove, dopo essere stato sottoposto a tutti i controlli del caso, ha scoperto che senza l’Apple watch non avrebbe mai capito di avere una tachicardia andando così incontro ad un infarto.

Il messaggio dell’orologio intelligente registrava 140 battiti al minuto (bpm) per più di 10 minuti. La situazione ha allarmato l’uomo che ha così potuto correre ai ripari. Il pubblicitario, come spiega Leggo, proprietario del blog nerd padre, dopo aver ringraziato i medici per avergli salvato la vita, ha anche ringraziato Apple. Senza l’orologio intelligente, probabilmente, non si sarebbe mai accorto di quello che gli stava accadendo.

Leggi anche—>I sintomi del tumore che se riconosci possono salvarti la vita

«Posso dire che Apple Watch mi ha salvato. Non sentivo nulla e avrei potuto avere questa tachicardia per ore. E il risultato di ciò, beh, lo sapete già …», ha spiegato. Le parole dell’uomo sono diventati virali arrivando anche a ceo di Apple, Tim Cook. «Jorge, buon anno nuovo! Sono contento che tu stia bene adesso. Grazie per aver condiviso la tua storia con noi. Ci ispira a continuare ad andare avanti. Saluti, Tim», ha scritto il Ceo di Apple nella mail che ha inviato al pubblicitario brasiliano.