Si chiama Enzo Fittipaldi, e già il cognome basterebbe a raccontare tutto di lui: è infatti nipote del mitico Emerson Fittipaldi, due volte campione del mondo di Formula 1 negli anni ’70. Evidentemente il Dna da corsa lo ha ereditato dalla sua famiglia, visto che ha dimostrato di andare forte nelle categorie inferiori: due anni fa ha vinto il campionato italiano di Formula 4, nella passata stagione si è laureato vicecampione in Formula Regional (con due vittorie e undici podi su ventiquattro gare disputate).

Così, a soli diciotto anni, in questa stagione è pronto ad una nuova promozione: farà il salto in Formula 3, dove difenderà i colori del team Hwa Racelab. Nonostante il team tedesco sia storicamente legato a doppio filo alla Mercedes, il giovane brasiliano corre però sotto l’egida della Ferrari, che ormai dal 2017 lo ha inserito nel suo vivaio della Driver Academy. Come, del resto, anche un suo compagno di squadra, un altro parente d’arte: Giuliano Alesi, figlio dello storico ferrarista Jean, che correrà anche lui con la formazione teutonica ma nella classe superiore, la Formula 2.

Enzo Fittipaldi verso la Formula 3

Per Enzo Fittipaldi non si tratterà del debutto assoluto in Formula 3: già sul finale dello scorso anno ha infatti potuto assaggiare un antipasto della categoria prendendo parte alla corsa classica più blasonata e complessa del mondo, il Gran Premio di Macao, sulle strette e tortuose stradine del circuito cittadino asiatico, dove non ha certamente sfigurato rispetto ai più esperti specialisti.

Nel 2020 si ritroverà sulle spalle, comunque, una notevole responsabilità: quella di raccogliere la pesante eredità degli altri allievi della Ferrari Driver Academy che, nello scorso campionato, hanno letteralmente dominato, vincendo il titolo grazie al russo Robert Shwartzman e completando la doppietta con il neozelandese Marcus Armstrong. Riuscirà Enzo a non deludere e a regalare altre soddisfazioni a Maranello?