Il lancio della Ford per la nuova Shelby GT500 è stato lento, ma sembra che l’attesa ne sia valsa la pena.

I primi test di guida della GT500 hanno dimostrato che si trattava di un’auto in grado di rispettare le aspettative degli appassionati.

Entra in scena Jason Cammisa, un guru dell’automobilismo che ha non poca dimestichezza con le cose che vanno veloci. Recentemente ha trascorso un po’ di tempo con la nuova Shelby, e una troupe cinematografica ha ripreso l’azione nel video in calce da ISSIMI Offical su YouTube. Cosa ancora più importante, ha portato un paio di altre auto per un confronto, e sono decisamente dei pezzi grossi.

Sì, si tratta di una Drag Race, una gara di accelerazione quindi, con una Challenger SRT Hellcat, ma onestamente non è molto interessante. Mettere la nuova GT500 contro la Ferrari 812 Superfast e la Porsche 911 GT3 RS, invece, è estremamente interessante. Questo perché questa Mustang è molto al di sopra delle sue possibilità, ma il punto è questo. In realtà ha una possibilità contro queste due epiche supercar.

Il video si apre con un cenno alle radici della Shelby come una grande muscle car. Cammisa, in definitiva, sottolinea che la nuova auto non è la stessa macchina che era negli anni ’60, o anche recentemente come la Shelby dell’epoca S197.

La Porsche 911 GT3 RS è pura grazia su una pista tortuosa, e con un tempo del Nürburgring di meno di sette minuti al suo attivo, ci sono poche auto di serie più veloci. La nuova GT500 è tra queste? Affrontare la Nordschleife è molto diverso dal girare al Chuckwalla Valley Raceway in California, e non abbiamo ancora visto la GT500 al Green Hell. Ma alla fine di questa particolare sfida, i tempi sul giro delle due vetture erano a meno di due decimi di secondo di distanza.

La Shelby ha davvero battuto una 911 GT3 RS su una pista da corsa? Scopritelo guardando il video: