MotoGP | Max Biaggi butta benzina sulle voci che lo vorrebbero nuovamente in pista nei prossimi mesi, magari a bordo di un’Aprilia.

Max Biaggi, classe 1971 ha ormai 49 anni, ma nonostante ciò ha ancora tanta voglia di provare il brivido della moto. Il rider romano ha lasciato il Motomondiale nel 2005 per approdare in SBK dove ha poi vinto 2 titoli prima di lasciare nel 2012.

Nel 2015 però Biaggi, dopo aver provato come collaudatore l’Aprilia decise di scendere di nuovo in pista in SBK come wild card. Il pilota capitolino nelle sue apparizioni si dimostrò ancora molto competitivo portando a casa due sesti posto e un terzo posto.

Biaggi si diverte ancora come un matto

Ora però la storia potrebbe incredibilmente ripetersi. Nei giorni scorsi, infatti, Biaggi è salito nuovamente su un’Aprilia per divertimento e per provare alcune cose. Per l’ennesima volta però il romano ha dimostrato a tutti e soprattutto a sé stesso di essere ancora veloce e proprio per questo in questi ultimi giorni si è tanto parlato di un suo possibile ritorno all’attività agonistica.

Ad accendere ancora di più il tutto ci ha pensato lo stesso Max che qualche ora fa sui social ha così scritto: “Ciao a tutti, oggi riflettevo sul fatto che a distanza di anni quando salgo in moto (come pochi giorni fa in Malesia) mi diverto come un matto. Purtroppo è una condanna la mia, sono ancora maledettamente veloce. Occhi puntati verso il futuro”.

