Una docente dell’Università afferma che bisogna fermare la beffa sui volantini dell’olio extravergine perchè prodotto civetta

I prodotti civetta sono un tipico stratagemma pubblicitario attuato dalla Grande Distribuzione e non solo. Spesso e volentieri, però, si nasconde una beffa sui volantini. A soffermarsi particolarmente sull’utilizzo dell’olio extravergine sui volantini è una docente dell’Università di Bari. Secondo la professoressa Maria Lisa Clodovero bisogna fermare questa abitudine che danneggia i consumatori ed è pronta a lanciare una petizione in tal senso.

Ecco la petizione contro la beffa sui volantini

“Se andate a prendere un qualsiasi volantino pubblicitario di un supermercato, noterete che quasi sempre in prima pagina campeggia l’offerta di una bottiglia da un litro di olio extravergine d’oliva, in vendita a 3-4 euro. Secondo la professoressa Clodoveo, questo tipo di pubblicità sfrutta un prodotto civetta, un prodotto usato per attirare i clienti nel punto vendita. Secondo la docente si tratta di una pratica commerciale scorretta. Questo tipo di strategia viene utilizzato nella GDO per attirare i clienti: si mette in bella mostra sul volantino un prodotto desiderato sottocosto, disponibile poi in quantità limitate, quindi quando arrivate al supermercato è già finito, in modo da spingere i consumatori ad acquistare anche altri prodotti più cari. La professoressa ha affermato al quotidiano La Repubblica che questa pratica non solo danneggia tutto il comparto, ma contribuisce a fare disinformazione. Con tale sistema il consumatore si convince che una bottiglia di olio extravergine di oliva costi veramente 3-5 euro al litro, cosa che diminuisce sempre di più la disponibilità dei clienti a pagare la giusta somma per un litro di olio. Che tradotto vuol dire: se tutte le settimane vediamo su volantini pubblicitari un determinato prodotto venduto a 3 euro, dopo un po’ ci convinciamo che quello sia il prezzo corretto, gridando poi allo scandalo quando il medesimo prodotto lo troviamo a 7-8 euro, il prezzo giusto in realtà”. Ora la petizione è pronta a partire, dopo di che ci saranno ulteriori passaggi che proveranno a costringere i supermercati ad eliminare l’olio extravergine dalle offerte come prodotto civetta.

