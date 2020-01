Bambina muore in ospedale, la piccola aveva solo 13 anni: era affetta da tempo da una grave malattia, il dolore dei genitori

Da tempo, lottava contro una grave malattia, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Il dramma ha colpito la sua famiglia e tutta la comunità. La piccola Alessia, di appena 13 anni, è morta a Napoli all’ospedale Santobono. La bambina era originaria di Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Fin dall’età di sei mesi, Alessia aveva contratto l’atrofia muscolare spinale (Sma). Una malattia combattuta a lungo, con costanti ricoveri in ospedale, che però non sono serviti a salvarle la vita. Nell’ultimo periodo, era mantenuta in vita da un respiratore. Costretta nel letto dell’ospedale, non si è arresa fino all’ultimo, ma, come si apprende da ‘Teleclub’, alla fine la bambina si è spenta. Genitori, parenti e amici hanno fatto di tutto per garantirle le cure necessarie e provare a darle una vita normale, ma è stato tutto inutile.