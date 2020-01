Momenti imbarazzanti in Vaticano, durante una performance di due ballerini del ‘Circo Aqua’, che si sono esibiti nel corso dell’udienza generale di Papa Francesco.

Ieri si è tenuta la prima udienza generale dell’anno di Papa Francesco nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Al margine dell’udienza il pontefice ha assistito all’esibizione degli artisti circensi del Circo Aqua di Cuba presenti nell’Aula che hanno eseguito diversi numeri. Davanti al Papa si sono esibiti per circa cinque minuti giocolieri, ballerini, contorsionisti e atleti. Durante le varie performance, una ha destato particolare scalpore, quella di due ballerini che mentre volteggiavano sono stati fotografati in una posizione abbastanza imbarazzante.

Ballerini danzano davanti a Papa Francesco durante l’udienza generale: il particolare non sfuggito al web -FOTO

Papa Francesco ha tenuto ieri la prima udienza generale dell’anno, una particolare udienza riservata ad alcune persone o a gruppi specifici. Al termine dell’evento, dedicato al naufragio di Paolo a Malta e tenutosi nell’Aula Paolo VI in Vaticano, il Pontefice ha assistito ed applaudito le performance artisti del Circo Aqua di Cuba. Il circo, che raccoglie giocolieri, ballerini, contorsionisti, atleti, è attualmente a Roma sino al 9 febbraio sulla via Cristoforo Colombo all’altezza del centro commerciale Euroma2. Nel corso delle varie esibizioni, una ha destato imbarazzo, quella di una coppia di ballerini che mentre volteggiavano davanti al Papa, come riporta la redazione del quotidiano Libero, sono stati fotografati in una posizione che suscitato l’ilarità dei presenti. Il ballerino, steso sul pavimento, è finito, difatti, con la testa tra le gambe della partner ed è stato immortalato in quel preciso istante. Lo scatto è finito sul web tra l’ironia degli utenti, che avevano messo nel mirino il pontefice per lo schiaffetto sulla mano della fedele dopo la celebrazione de Te Deum. Sempre durante l’udienza generale, il pontefice si era reso protagonista di un divertente siparietto con una suora particolarmente entusiasta. Papa Bergoglio si è avvicinato alla religiosa e prima di abbracciarla le ha detto scherzando, forse ricordando l’episodio dello schiaffetto: “Ho paura! Tu mordi! Io ti do il bacio ma tu stai tranquilla, non mordere!“.

