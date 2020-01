Andrea Iannone, dopo le analisi positive, alla Gazzetta dello Sport, parla del momento difficile che sta vivendo e del rapporto con Giulia De Lellis, video.

Andrea Iannone non sta vivendo un bel periodo dopo le analisi positive. A stargli vicino è la fidanzata Giulia De Lellis. Dopo aver postato solo un post su Instagram dichiarandosi “totalmente tranquillo e disponibile per le contro analisi”, il pilota ha parlato della situazione in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

“Pensavo di stare in un film di cui sono protagonista involontario: per essere uno sportivo che ha fatto tanti sacrifici è un trauma”, ha raccontato. Sull’uso probabile di integratori ha poi detto: “No, solo Supradyn o Polase”.