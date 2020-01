La 32enne statunitense Amanda Knox, assolta nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto del proprio addio al nubilato.

Amanda Knox, la ragazza statunitense assolta nel 2014 nel processo per l’omicidio di Meredith Kercher, ha pubblicato una foto sui social network in occasione del proprio addio al nubilato. La 32enne di Seattle, come riporta la redazione di Leggo, convolerà, difatti, a nozze il prossimo 28 febbraio con il fidanzato Christopher Robinson e, come tutte le future spose, ha organizzato una festa insieme alle amiche in vista del matrimonio.

Amanda Knox, le foto dell’addio al nubilato sui social network con la fascia da sposa

Un addio al nubilato insieme alle amiche tra musica, circo e cabaret. Così ha deciso di trascorrere la festa in vista delle nozze, Amanda Knox, la 32enne di Seattle assolta nel processo per la morte di Meredith Kercher, la studentessa inglese assassinata a Perugia nel 2007. Come già annunciato da tempo e riportato dalla redazione di Leggo, la ragazza statunitense si sposerà il prossimo 28 febbraio con il fidanzato, lo scrittore statunitense Christopher Robinson. Amanda in occasione del suo addio al nubilato ha postato una foto sui social network in cui si mostra sorridente insieme alle amiche e alla sorella Deanna. In un altro scatto, pubblicato, invece, da una delle amiche che hanno preso parte alla festa, Amanda si mostra sorridente con indosso la fascia riportante la scritta “Bride to be”, ovvero futura sposa. Quest’ultima è stata scattata davanti all’ingresso del teatro ZinZanni, uno dei più prestigiosi di Seattle, sua città natale e del fidanzato, dove, come riporta Leggo, Amanda ha deciso di trascorre l’addio al nubilato. Adesso dovranno essere terminati i preparativi delle nozze, per i quali era stata lanciata dalla coppia una raccolta fondi per i festeggiamenti in modo da poter organizzare la “festa migliore di sempre per la famiglia e gli amici“.

