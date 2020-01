Alfio Baffa, candidato nelle liste della Lega, fa discutere per un video postato sul web: il seguace di Salvini imita Scarface

Una vera e propria imitazione di Scarface, che ha fatto e farà parecchio discutere. Protagonista Alfio Baffa, candidato alle elezioni regionali in Calabria con la Lega, che si è immortalato in una vasca da bagno idromassaggio con sigaro e bicchiere di whisky. Baffa si trovava a Roma, in una stanza d’albergo, dopo aver assistito alla manifestazione di Matteo Salvini. In particolare, l’uomo, originario di Corigliano Calabro, ha riservato un saluto specifico ai suoi amici “del gruppo revenge porn”. Una caduta di stile, come detto, piuttosto discutibile. Baffa, in Calabria, era già piuttosto noto per essere stato appartenente prima da Forza Italia al Movimento 5 Stelle, appena due anni fa in occasione delle elezioni politiche, prima di aderire alla Lega.

Ecco il video della discordia: