Grossa sorpresa ai fans da Alessandra Amoroso: look mai visto prima per la cantante salentina, che inaugura il 2020 con questo taglio.

Alessandra Amoroso ha un look tutto nuovo che sorprende tutti. La cantante pugliese mostra una misé del tutto inedita e ha scelto proprio l’inizio del 2020 per darsi ad un taglio mai visto prima. E va detto che l’interprete di tanti brani di successo sta molto bene così. Anche i suoi numerosi ammiratori hanno elogiato Alessandra Amoroso ed il suo look tutto nuovo. La 33enne di Galatina sembra anche più giovane, ha un’aria più sbarazzina e non ha cambiato soltanto stile di acconciatura ma anche il colore. Addio alle tonalità scure per darsi al biondo, che probabilmente meglio si confà ad una piega extra liscia. Il cambiamento, svelato da lei stessa sui suoi seguitissimi profili social, è veramente piaciuto a tutti.

Alessandra Amoroso look, il cambiamento piace proprio a tutti

In una foto nella quale si mostra con le sue nuove vesti estetiche, la Amoroso scrive quanto segue. “Bacio questo 2019 che mi ha insegnato tanto,mi ha tolto e mi ha dato…ora tocca a qst 2020. Mi aspetto tanto entusiasmoooooo”. Una variazione che ci voleva proprio, anche sul piano dell’umore, delle aspettative e dei sogni.

Visualizza questo post su Instagram …comunque andare sempre…🔥💪🏼 #pensieri Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 8 Gen 2020 alle ore 3:46 PST