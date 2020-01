Aida Yespica e il dolore per la perdita del figlio: “Sto troppo male”

Aida Yespica è tornata a parlare del rapporto complicato con il figlio Aaron. Lo fa al programma condotto da Lorella Boccia ogni giovedì in prima serata su Real Time, dove i protagonisti dello spettacolo si raccontano nella loro veste più intima. L’appuntamento è domani 9 gennaio alle 21:10. Si è messa a nudo sul periodo più difficile della sua vita che riguarda il figlio Aaron, che ha perso per vari motivi e non vede da diverso tempo.

“Io e mio figlio non viviamo più assieme, ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto: “Mamma, voglio venire con te”. Lui ora vive in America. Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio”. La showgirl ha rivelato di avere dei problemi con i documenti, il suo passaporto è scaduto ed è difficile averlo a causa di alcuni problemi che sta vivendo il Venezuela. “Oggi non posso partire per gli Stati Uniti e raggiungere mio figlio, mi viene da piangere. Aaron mi chiama e mi dice “Vieni? Ci sarai al mio compleanno?” e io devo sempre dirgli che sto aspettando il passaporto. Questo momento lo sto vivendo molto male e mi sento impotente”.