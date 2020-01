L’aereo ucraino Boeing 737 precipitato mercoledì mattina in Iran, vicino a Teheran, il giorno prima era a Malpensa per due collegamenti tra Milano e Kiev.

Aereo caduto in Iran (foto Ansa)

E molti sono i dubbi che solleva tale circostanza anche se le autorità iraniane avrebbero addotto l’ipotesi che l’aereo sia precipitato per un problema tecnico e sul sito l’Organizzazione per l’aviazione civile iraniana si legge: « L’aereo stava tornando indietro all’aeroporto nel momento dell’incidente» e a bordo «è stato visto un incendio».

Questo Boeing 737 che è poi precipitato in Iran causando 176 mmorti, stava infatti operando il volo PS311 da Kiev a Milano Malpensa martedì 7 gennaio: decollato alle 10.46 di mattina, ora locale (e quindi le 9.46 in Italia) giungeva a Milano alle 12.09.

Cos’è l’engine failure

L’«engine failure» è il malfunzionamento al motore. Nel caso in cui avvenga i comandanti e i primi ufficiali di tutte le compagnie devono riuscire a riportare il velivolo a terra in sicurezza e, a tal riguardo, il personale ucraino avrebbero effettuato molte simulazioni con l’«engine failure» in arrivo o in partenza dall’aeroporto di Teheran.