Tu Si Que Vales lutto: muore durante la sua esibizione

Lutto per Tu Si Que Vales: è morto Luca Barbieri, un giovane di 25 anni nato nella provincia di Parma. Aveva partecipato al programma insieme ad altri due paracadutisti. Purtroppo qualche giorno fa, il 2 gennaio, intorno alle ore 11 si è lanciato da una altezza di 60 metri e per un difetto della tuta alare, si è letteralmente schiantato al suolo morendo sul colpo. A lanciare l’allarme è stata una sua amica che era lì per vedere l’esibizione, ma quando ha capito la gravità della situazione ha chiamato subito i soccorsi che si sono rivelati inutili.

Nadia Rinaldi dimagrita 80 chili: è irriconoscibile –> LEGGI QUI

Luca Barbieri era un paracadutista professionista e aveva fatto tantissimi voli con la tuta alare, andando in giro per il mondo. In seguito all’incidente la salma del paracadutista è stata portata presso l’obitorio dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Pochi mesi fa un suo amico era morto nello stesso modo. Il web non ha gradito il silenzio da parte dei giudici del programma che avevano avuto modo di conoscere il ragazzo quando partecipò al programma proprio per mostrare al mondo la sua più grande passione, la stessa che gli ha tolto la vita.