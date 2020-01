In un incidente stradale tra un’auto ed un taxi, avvenuto sabato scorso a Cuba, sono morte sei persone, tra cui due turisti italiani che si trovavano in vacanza sull’isola caraibica.

Due turisti italiani sono morti in un terribile incidente stradale consumatosi a Cuba nella mattinata di sabato 4 gennaio. Secondo una prima ricostruzione del terribile impatto, riportata da fonti locali e dalla redazione de La Nazione, i due italiani si trovavano a bordo di un taxi con altri due turisti russi, quando improvvisamente il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un altro veicolo che procedeva in direzione opposta. Nel terribile scontro sono deceduti anche i due turisti russi ed i conducenti dei veicoli per un bilancio complessivo di sei vittime.

Cuba, terribile incidente stradale tra un’auto ed un taxi: 6 morti, tra cui 2 turisti italiani

Nella mattinata di sabato 4 gennaio in un terribile incidente stradale consumatosi sulle strade di Cuba sei persone hanno perso la vita. Tra le vittime ci sono anche due turisti italiani: Antonio Tiseo, parrucchiere di 66 anni residente a Firenze, e Greta Calabrese, agente immobiliare 52enne di Pistoia, che si trovavano in vacanza sull’isola caraibica insieme ad altri due amici. I due, secondo quando riporta la redazione de La Nazione, si erano allontanati per qualche ora dai compagni di viaggio e si trovavano a bordo di un taxi, diretto verso la spiaggia di Varadero, che stavano condividendo con altri due turisti russi. Improvvisamente il conducente, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo prima leggermente fuori strada e successivamente contro un altro veicolo che arrivava in direzione opposta. Nel terribile impatto hanno perso la vita i quattro occupanti del taxi, morti sul colpo, e i due conducenti dei veicoli coinvolti. Gli amici di Antonio e Greta, riporta La Nazione, si trovavano a bordo di un altro taxi ed hanno intuito che fosse successo qualcosa di grave quando la radio del mezzo ha annunciato in lingua spagnola che vi era stato un gravissimo incidente. A quel punto uno dei due amici dei turisti italiani, colto da un terribile presentimento, ha iniziato a chiamare al cellulare senza ricevere risposta. La notizia dell’incidente ha sconvolto le comunità di Firenze e Pistoia e numerosi sono stati i messaggi di cordoglio anche sui social network.

