Salute, si sviluppa una vera e propria ‘epidemia’: parliamo della miopia, che sta colpendo sempre più persone al mondo

Un articolo specialistico di ‘The Conversation’ ha identificato una patologia medica come una vera e propria epidemia. Probabilmente, la più grande che l’uomo abbia mai visto. Si tratta della miopia. L’aumento dei casi, particolarmente per quanto riguarda i bambini e le zone della Cina e del sud-est asiatico, si sta rivelando piuttosto significativo. In Cina, si parla del 90% degli studenti universitari affetti da miopia e costretti a portare gli occhiali. La tendenza si starebbe, secondo gli esperti, spostando in Europa. Alcuni pareri ritengono che la si debba alla diffusione dei cellulari prima e degli smartphone poi, ma si tratta di una convinzione errata: l’aumento dei casi è da far risalire ai primi anni ’80. L’aumento degli schermi, invece, di tv, tablet e telefoni potrebbe essere una spiegazione. Secondo David Mackey, professore di oftalmologia all’Università dell’Australia occidentale, la miopia può essere infatti frutto di un’interazione a livello genetico e ambientale. Ma finora non è stata provata una correlazione diretta. Anche se di certo si può incoraggiare i bambini a passare molto più tempo all’aperto e alla luce ‘naturale’ e meno davanti a strumenti tecnologici.