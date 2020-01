MotoGP | Massimo Rivola ha parlato del caso Andrea Iannone. Il numero uno dell’Aprilia ha mostrato tutto l’appoggio suo e del marchio al pilota di Vasto.

A tenere banco in queste ore in MotoGP è soprattutto la spinosa situazione di Andrea Iannone. Il pilota dell’Aprilia è stato trovato positivo ad una sostanza vietata e ora si attende il verdetto definitivo sulla questione. Il rider di Vasto si è difeso dalle accuse ed è pronto a dimostrare la propria innocenza.

I giorni però scorrono e l’Aprilia ad un certo punto dovrà prendere una decisione. La speranza è che il tutto si risolva per il meglio e soprattutto entro breve visto che il marchio di Noale ha tanto lavoro da fare in vista della prossima stagione per colmare il gap con le altre moto.

Rivola sta con Iannone

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Rivola però ha mostrato grande vicinanza ad Andrea Iannone: “Siamo completamente dalla parte del pilota. Per Aprilia il rispetto delle regola è sacro, quindi aspettiamo la sentenza. Crediamo nella legalità e crediamo in Andrea perché non abbiamo mai avuto dubbi su di lui. Se ha sbagliato è giusto che paghi, ma non arriviamo a conclusioni affrettate a causa dell’esposizione mediatica del pilota”.

Infine l’ex Ferrari ha così concluso: “Se dovesse arrivare una squalifica la scelta di Smith sembra essere la più scontata. In questo momento non ci sono molti piloti pronti. 6 mesi fa forse Rea poteva essere un’opzione. Lorenzo sarebbe stato bello, ma penso vada a fare il tester Yamaha. Decideremo appena avremo la sentenza. Perdere Andrea sarebbe grave per noi perché ci ha aiutato a capire cosa non va sulla moto”.

Antonio Russo