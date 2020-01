Questa mattina un aereo ucraino è precipitato a Teheran subito dopo il decollo causando la morte di 177 persone che si trovavano a bordo.

Un Boeing 737 dell’Ukraine International Airlines è precipitato a Teheran subito dopo il decollo schiantandosi in un campo. Sul velivolo si trovavano 177 persone tra passeggeri ed equipaggio e, secondo fonti iraniane, come riporta il quotidiano La Repubblica, non ci sarebbero superstiti.

Iran, aereo con oltre 170 persone a bordo precipita subito dopo il decollo: nessun superstite

Strage stamattina in Iran, dove un aereo, un Boeing 737, della compagnia Ukraine International Airlines è precipitato schiantandosi al suolo pochi minuti dopo il decollo a Teheran. Secondo quanto riferiscono fonti iraniane, come riporta la redazione del quotidiano La Repubblica, sul velivolo viaggiavano 177 persone, 168 passeggeri, la maggior parte di nazionalità iraniana, e 9 membri dell’equipaggio. A confermarlo è stato un funzionario del ministero delle Infrastrutture stradali iraniano all’agenzia di stampa Irna Qassem Biniaz. Come riportato dalla stampa locale da Repubblica, il volo 752 della compagnia ucraina, secondo un tracker di volo, ha lasciato l’aeroporto internazionale Imam Khomeini della capitale iraniana alle 6:12 di stamattina, mercoledì 8 gennaio, ed ha perso il contatto due minuti più tardi, alle 6:14. Date le tensioni in Iran si è pensato nei primi minuti dopo il disastro che il velivolo potesse essere stato abbattuto, ipotesi smentita da un funzionario del ministero iraniano dello sviluppo urbano che all’agenzia di stampa della Repubblica islamica ha spiegato essersi trattato di un guasto tecnico. Il funzionario ha, difatti, dichiarato che un motore dell’aereo ha preso fuoco ed il pilota non è stato più in grado di riprendere il controllo del Boeing che si è schiantato al suolo. A confermare il guasto tecnico è stata anche l’ambasciata ucraina a Teheran che in una nota ha scritto: “Secondo le informazioni preliminari -riporta Repubblica– l’aereo si è schiantato a causa di un guasto al motore per motivi tecnici”, ha dichiarato l’ambasciata in una nota. La possibilità di un attacco terroristico o di un attacco missilistico può attualmente essere esclusa“.

Leggi anche —> Precipita aereo con 100 persone a bordo, una tragedia