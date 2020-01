Papa Francesco a una suora africana: "Basta che non mordi"

Papa Francesco questa volta reagisce ironicamente e dice alla suora africana: “Basta che non mordi”.

Papa Francesco ha su di sè i riflettori in questo momento. Infatti, dopo che in piazza San Pietro ha reagito con alcuni schiaffetti sulle mani della donna asiatica che lo aveva strattonato, l’opinione pubblica è particolarmente sensibile alle sue reazioni più o meno garbate agli inevitabili entusiasmi della folla che lo incontra.

Anche questa volta, dunque, Papa Francesco si è trovato a dover reagire alla foga di una credente, in particolare una suora africana, che gesticolava in modo energico ed evidente dietro alle transenne.

Il Papa questa volta in modo molto ironico ha detto alla donna: «ma io ho paura. Tu mordi». La suora naturalmente ha negato di averne l’intenzione e ha continuato a protendere le braccia verso il Papa che a quel punto le ha detto: «Io ti do un bacio ma tu stai tranquilla eh? Non mordere».

Leggi anche —->Schiaffo Papa Francesco: il mistero sulla frase pronunciata dalla fedele

Mercoledì si è tenuta l’udienza generale e anche se il Pontefice è stato accolto come abitualmente da una moltitudine di persone molto calorose, pare che la scorta sia stata più attenta alle sorti del papa.

Infatti, come spiega Il Messaggero, gli uomini della scorta papale avrebbero scoraggiato i fedeli che cercavano di toccare e strattonare il papa da dietro le transenne.

Papa Francesco commenta i passi di San Paolo e pensa ai migranti, naufraghi di oggi

Durante l’adunanza Papa Francesco ha poi rivolto alcune parole molto significative al tema della migrazione: «Chiediamo oggi al Signore di aiutarci a vivere ogni prova sostenuti dall’energia della fede; e ad essere sensibili ai tanti naufraghi della storia che approdano esausti sulle nostre coste, perché anche noi sappiamo accoglierli con quell’amore fraterno che viene dall’incontro con Gesù. È questo che salva dal gelo dell’indifferenza e della disumanità».