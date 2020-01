Il campione in carica della Dakar, Nasser Al-Attiyah, accoglie nel suo team Toyota il nuovo arrivo Fernando Alonso: “Ci ha resi emozionati e felici”

Della Dakar lui è un vero e proprio veterano, dall’alto delle sue quindici partecipazioni e ben tre vittorie, l’ultima delle quali ottenuta solo lo scorso anno. Eppure anche per Nasser Al-Attiyah questa edizione della storica maratona del deserto rappresenta una prima volta, dal momento che la carovana è al debutto assoluto in Arabia Saudita.

“L’Arabia Saudita ha scenari grandiosi e molto variegati nella stessa area”, ha raccontato alla vigilia in questa video intervista. “Ci trovi di tutto: sabbia, rocce, strade veloci, montagne. La trovo una location perfetta per la Dakar. Per prepararci ad una nuova situazione abbiamo dovuto prendere in considerazione molti aspetti: ci siamo allenati in Marocco, un deserto simile a quello dell’Arabia”.

Ma l’altra grande novità nella Toyota, la squadra del pilota qatarino, è l’ingresso del due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso. Anche per Al-Attiyah è una grande emozione: “Inoltre accogliamo un nuovo pilota nel nostro team, Fernando Alonso, che ci ha resi tutti molto emozionati e felici”, prosegue. “Ho molta esperienza in Arabia Saudita, sono andato in vacanza nel deserto, e questo mi darà grandi vantaggi. Dall’ultima Dakar ho imparato molto, mi sono rafforzato e sono pronto a lottare per la vittoria”.