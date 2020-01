Nadia Rinaldi dimagrita 80 chili: è irriconoscibile – FOTO

Nadia Rinaldi, la famosa attrice romana, pesava ben 140 chili. Si è fatta amare dal pubblico abbattendo molti cliché sull’aspetto fisico, si è fatta apprezzare per la sua simpatia e per il suo talento, ma di recente ha deciso di dimagrire radicalmente. L’attrice, classe 1967, mamma di due figli Riccardo e Francesca Romana, ha deciso di perdere peso per il suo bene. I chili di troppo erano diventati eccessivi e rischiavano di compromettere la sua salute: “Molte donne mi davano della grassona. Oggi loro hanno il botox e sono decrepite. Io invece no l’età e con i chili persi ho riacquisto giovinezza, energia, consapevolezza, salute, sicurezza”.

Così Nadia ha deciso di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico nel 2001: un bypass intestinale che le ha fatto perdere 80 chili. Un risultato incredibile che, oltre a cambiare radicalmente il suo aspetto ha inciso anche sulla sua vita. Dopo l’operazione si è messa a nudo: “Un regalo che ho fatto a me stessa per guadagnare in salute e benessere. E l’ho fatto per i miei figli. Proteggendo me stessa penso anche al loro futuro. Dopo l’intervento e un regime alimentare sano, mi tengo in forma con il movimento e senza mangiare cibi che fanno ingrassare. Sono serena”.