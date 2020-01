Un bimbo di 7 mesi muore congelato dopo esser stato dimenticato nel passeggino sul balcone di casa con una temperatura esterna molto bassa

Una vicenda assurda ha scosso la Russia. Una mamma ha dimenticato il neonato di soli sette mesi fuori alla terrazza ad una temperatura di meno 20 gradi. Il bimbo muore congelato, senza possibilità di rianimarlo. La durata è stata fatale. Per ben cinque ore la madre ha lasciato il proprio bambino al gelo. Il tentativo di rianimarlo da parte dei soccorsi intervenuti sul luogo sono stati vani, così come inutile il trasporto in ospedale. Ora stanno indagando gli investigatori. La madre del neonato vittima dell’assurda dimenticanza è indagata per omicidio colposo. Gli inquirenti cercheranno innanzitutto di ricostruire l’esatta dinamica della triste vicenda.

Il ministro russo interviene sul caso del neonato che muore congelato

Secondo quanto riferisce la BBC , un portavoce del ministero della salute russo avrebbe riferito che si registrano con frequenza crescente casi in cui i bambini sono “vittima della negligenza dei genitori che ignorano le misure di base per la sicurezza dei propri figli” . Il picco di episodi analoghi, è stato segnalato durante il periodo natalizio con un numero di ferimenti – più o meno gravi – tale da far scattare l’allerta. Per questo motivo, le autorità avrebbero provveduto a diramare mediante I social network, una serie di raccomandazioni rivolte ai familiari e tutori dei più piccoli invitando ad una maggiore cautela e “Assicurarsi sempre di sapere con chi è il bambino – scrive il ministero in un post sui social –e accertarsi che non trascorra molto tempo al freddo. Le basse temperature possono rivelarsi fatali e mietere molte vittime”. Una vicenda assurda che pone un serio problema sociale. I casi di dimenticanze dei propri figli a condizioni estreme, come nelle auto chiuse d’estate o al freddo gelido come in Russia fanno discutere. Intanto un neonato muore congelato senza che ci sia stata la possibilità di salvarlo.

