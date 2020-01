Un incendio le ha tolto la vita. A Fermo, in territorio marchigiano, muore una bimba piccola, sane e salve la madre e la sorella

Un incendio mortale. A Servigliano, in provincia di Fermo, la notte è atroce per una normale e semplice famiglia del marchigiano. A causa del forte fumo causato da un incendio in una abitazione, muore bimba di soli sette anni. Una tragedia familiare che la madre della piccola non è riuscita ad evitare. Ha fatto in tempo ad accorgersi dell’odore acre e a mettere in salvo la più piccola delle figlie, di quattro anni, la quarantenne donna kosovara madre della piccola vittima di soli sette anni. Ci ha provato la madre a salvare anche lei ma ormai il fumo era tale da rendere impossibile l’ingresso e la visibilità nella casa.

Inutile il tentativo dei vigili, la bimba muore

Ci hanno provato i vigili del fuoco, arrivato poco dopo. Soltanto loro potevano ormai avvicinarsi all’interno e farsi largo spegnendo il fuoco. Quando hanno trovato il corpo della piccola, però, ormai non c’era più nulla da fare. Il tutto è accaduto tra le due e le tre di notte. Il padre, di quarant’anni, non era in casa e quando è tornato ha trovato la drammatica situazione. L’operaio, papà della piccola, non si dava pace. Una fatalità sulla quale indagheranno gli investigatori. Resta da capire come si sia sviluppato l’incendio. Le cause non sono ancora note. Intanto le due superstiti sono state ricoverate all’ospedale di Fermo. Le loro condizioni sono buone e ben presto saranno pure dimesse. Il paese, dove la famiglia si era trasferita da soli quattro mesi, è scosso dalla terribile tragedia. Una fatalità con la quale muore una bimba di soli sette anni. Un dramma che potrebbe anche allontanare la famiglia kosovara dal piccolo comune marchigiano per lasciarsi alle spalle il tutto nel più breve tempo possibile.

