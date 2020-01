Michelle Hunziker tragedia: la conduttrice tv di Mediaset prorompe in una espressione di dolore davanti ai suoi fans in una storia Instagram e spiega tutto. “Ma voi ce la fate?”.

Inizio anno con ‘tragedia‘ per Michelle Hunziker. La bellissima presentatrice televisiva italo-svizzera ha parlato di un vero e proprio dramma attraverso delle storie postate sul proprio profilo personale Instagram. Sempre sorridente dietro lo schermo e non solo, la compagna di Tomaso Trussardi, nonché ex moglie di Eros Ramazzotti, si è mostrata con una espressione assai melodrammatica. Colpa delle motivazioni che non ci sono quando si tratta di doversi allenare. Soprattutto se alla memoria sovvengono le tante cose buone ingurgitate durante le festività natalizie, che ormai sono passate. La conduttrice di ‘All Together Now‘ l’ha presa con molta autoironia, suscitando il divertimento dei suoi tantissimi ammiratori. Alla fine le cose vanno sempre alla grande per Michelle Hunziker tragedia a parte (tragedia per modo di dire, n.d.r.). L’amore con Trussardi è al top, ed anche il rapporto con Ramazzotti e con la figlia Aurora avuta dal cantante è al massimo.

Visualizza questo post su Instagram Bacio…..❤️ #mountain #feeling Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 4 Gen 2020 alle ore 6:18 PST

Michelle Hunziker tragedia: “E chi c’ha la voglia?”

