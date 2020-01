Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 8 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile e soleggiato per l’effetto dell’anticiclone, che garantirà temperature piuttosto miti ancora per diversi giorni. Persiste la nebbia in Val Padana anche durante il giorno, con relativi problemi di visibilità soprattutto per gli automobilisti. In tarda serata si prevedono gelate sulle località alpine centro-orientali e sulle zone più interne dell’Abruzzo. Temperature minime comprese tra 0 e 5° al Centro-Nord, tra 4 e 8° al Sud, di poco superiori su Sicilia e Sardegna.

Giovedì 9 gennaio la giornata inizia ancora all’insegna della nebbia in Val Padana e sul Salento, possibili brevi piogge sul settore orientale della Sardegna. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sul resto d”Italia, con nuvole in transito pomeridiano tra Liguria e Toscana ma senza fenomeni. Temperature massime tra 7 e 13°C, di qualche rado superiori sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

A Firenze rallentamenti in A1 Bologna-Roma (Km 295.5 – direzione: Milano) tra Firenze sud e Firenze Impruneta per lavori in corso. Sulla A1 Firenze-Roma (Km 524 – direzione: Napoli) scorta veicoli tra Ponzano Romano e Bivio A1/Diramazione Roma Nord per incidente.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. A Chieti sulla A14 Ancona-Pescara (Km 364.2 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Pescara Nord. Sulla medesima tratta autostradale l’uscita di Roseto Degli Abruzzi è chiusa al traffico provenendo da Ancona per Riduzione di carreggiata. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Giulianova.

A Napoli code sulla Tangenziale (direzione: Pozzuoli) in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli per traffico intenso. Divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 3,5 tonnellate tra Corso Malta e Capodimonte fino alle ore 23:00 del 20/01/2020 per lavori in corso.