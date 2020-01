A un mese e mezzo dall’intervento chirurgico alla spalla destra, Marc Marquez ha ripreso ad allenarsi in palestra, per presentarsi in forma ai primi test

È passato poco meno di un mese e mezzo da quell’operazione chirurgica alla spalla destra alla quale Marc Marquez si è sottoposto a fine novembre scorso, all’ospedale Dexeus di Barcellona. Per il secondo anno consecutivo, il campione del mondo in carica di MotoGP ha affrontato l’inverno reduce da un intervento alla spalla: quello del 2019 è stato meno invasivo del precedente, che aveva riguardato la sinistra, ma comunque lo ha costretto a saltare le vacanze per dedicarsi alla riabilitazione.

Proprio in questi giorni, Marquez ha potuto finalmente riprendersi ad allenarsi, cominciando dagli esercizi con gli elastici, per poi passare in un secondo momento ai pesi. “Stiamo facendo progressi con il recupero”, ha commentato lui stesso sui suoi profili ufficiali nei social network, pubblicando un’immagine che lo ritrae appunto intento in palestra.

Seguimos avanzando con la recuperación! Empezamos a trabajar con gomas elásticas.

We are making progress with the recovery! We start to work with elastic bands💪🏼 pic.twitter.com/dtyQPZEUnE — Marc Márquez (@marcmarquez93) January 7, 2020

Marquez si prepara ai primi test MotoGP 2020

Marc è finito sotto i ferri subito dopo gli ultimi test della stagione scorsa, a Jerez de la Frontera, e il suo obiettivo è di presentarsi in forma ai primi dell’annata appena cominciata, in programma dal 7 al 9 febbraio a Sepang, in Malesia. Difficilmente riuscirà ad essere al 100%, e di questo dato bisognerà tenere conto quando si analizzeranno i suoi risultati in quelle sessioni. Se il Cabroncito dovesse essere in difficoltà, il motivo potrebbe essere appunto da ricondurre alla sua ancora non perfetta condizione fisica; se andrà già forte, saranno dolori per tutti.

In ogni caso i tempi di recupero totali si prevedono più ridotti rispetto a quelli dell’inverno passato, vista l’entità meno consistente dell’operazione stessa. E siccome già dodici mesi orsono riuscì a recuperare alla perfezione durante le ferie natalizie e a ricominciare alla grande il successivo Motomondiale, gli avversari sembrano avere poche possibilità. Inutile contare su un Marquez infiacchito o indebolito nel suo fisico.

