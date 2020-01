Anche nel 2019, per l’ottavo anno consecutivo, la Fiat Panda risulta l’auto più amata e venduta in Italia. Sul podio la Lancia Ypsilon e la Dacia Duster.

Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Dacia Duster sono le tre auto più vendute in Italia nel 2019. Scende dal podio la Fiat 500X, mentre la Renault Clio è passata dal secondo posto del 2018 al quinto del 2019. Sesta e settima sono state la suv compatta Jeep Renegade e l’utilitaria Citroën C3, entrambe in calo di una posizione rispetto al 2018. Ottava la suv compatta Volkswagen T-Roc, new entry in classifica, che ha preceduto con 39.600 esemplari l’utilitaria Toyota Yaris, anch’essa nuova entrata fra le prime 10 auto più vendute (con 36.805 unità). Decima, con 35.568 unità vendute, la Jeep Compass, assente nella classifica del 2018. Fuori dalla top ten Volkswagen Polo (settima nel 2018), Fiat Tipo e 500 (ottava e nona), e Ford Fiesta (decima).

Da rilevare l’ascesa del marchio Dacia che conquista il primato nella categoria C delle compatte, il genere di automobile più diffuso in Italia insieme alle utilitarie: insieme hanno sfiorato il 70% delle auto vendute nel 2019. Al top di questa “sotto-classifica” troviamo la la Dacia Duster, con 43.701 esemplari (erano 27.673 nel 2018), davanti alle Fiat 500X e Jeep Renegade con 42.554 e 41.683 unità. Quarta la Volkswagen T-Roc, passata dai 23.666 esemplari del 2018 ai 39.600 del 2019, che ha preceduto le Jeep Compass (35.568 unità), Ford Ecosport (30.814 unità) e Volkswagen Golf (27.354 unità).

Immatricolazioni, la top 10 delle auto più vendute del 2019

1. Fiat Panda – 138.132 immatricolazioni

2. Lancia Ypsilon – 58.759 immatricolazioni

3. Dacia Duster – 43.701 immatricolazioni

4. Fiat 500X – 42.554 immatricolazioni

5. Renault Clio – 41.792 immatricolazioni

6. Jeep Renegade – 41.683 immatricolazioni

7. Citroën C3 – 41.646 immatricolazioni

8. Volkswagen T-Roc – 39.600 immatricolazioni

9. Toyota Yaris – 36.805 immatricolazioni

10. Jeep Compass – 35.568 immatricolazioni