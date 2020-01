La bella Giulia Provvedi non nasconde niente ai fans de ‘Le Donatella’ e non si tira indietro quando si tratta di mostrarsi sensuale e provocante.

Tra Silvia e Giulia Provvedi è impossibile stabilire chi sia più bella. Essendo gemelle, le due cantanti del duo ‘Le Donatellas’ finiscono con un bel pareggio che soddisfa tutti quanti. Meglio non entrare nella competizione e limitarsi al mostrare ai propri fans quelle che sono le loro grazie. Ci pensa proprio Giulia Provvedi a rompere gli indugi con uno scatto in intimo, pubblicato sul profilo ufficiale delle Donatellas, condiviso proprio con Silvia. La fidanzata del portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini, appare con una capigliatura tutta particolare, fatta di lunghe ciocche rasta bionde. Spicca il suo sguardo sensuale, ma ancor di più il fatto di essere coperta, per quanto riguarda il busto, solamente da un capo di abbigliamento intimo.

LEGGI ANCHE –> Emily Ratajkowski | FOTO pazzesca | “Il mio corpo tutto naturale”

Giulia Provvedi, il post su Instagram è super sensuale

Visualizza questo post su Instagram GIULYDOLL 🥰⚡️ ❤️ Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 6 Gen 2020 alle ore 9:45 PST

Un reggiseno di pizzo che esalta le forme sinuose della bella Giulia Provvedi e che non fa altro che renderla più desiderabile che mai agli occhi dei suoi ammiratori. Lo scatto ha totalizzato oltre 66mila ‘mi piace’ e quasi 350 commenti. Tutti positivi e di ammirazione, per quello che è un modo davvero provocante il giusto di apparire.

LEGGI ANCHE –> Silvia Provvedi, più malandrina che mai: il bikini mostra tutto – FOTO

Gli altri scatti delle sorelle Provvedi