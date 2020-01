Francesca Schiavone tramite il proprio profilo Instagram ha voluto condividere una gioia con i suoi fan: l’ex tennista ha, infatti, mostrato i primi progressi dopo i cicli di chemioterapia affermando che i capelli le stanno ricrescendo.

A Francesca Schiavone, prima italiana a conquistare un titolo del Grande Slam, tempo addietro è stato diagnosticato un Linfoma di Hodgkin, ossia un tumore del sistema linfatico. A dare la notizia, il 14 dicembre scorso, dopo sette mesi dalla diagnosi ed all’esito della massiva, terapia proprio l’ex tennista tramite Instagram. In un video di soli 55 secondi, la Schiavone ha dimostrato la stessa grinta che ha sempre avuto sui campi di tennis: forte, tenace e determinata ha spiegato ai propri fan quanto accaduto e fiera ha affermato di aver sconfitto la malattia. Proprio ieri, la 39enne ha documentato sempre tramite il proprio social un altro lieto traguardo: i capelli le stanno ricrescendo.

Francesca Schiavone dopo il tumore: la felicità per la ricrescita dei capelli

Torna a sorridere l’ex tennista Francesca Schiavone dopo la notizia che il Linfoma di Hodgkin diagnosticatole tempo addietro era stato sconfitto. La campionessa si è mostrata fiera e sorridente in uno scatto postato sul proprio profilo Instagram dove si è detta entusiasta del fatto che i capelli le stanno ricrescendo: “Felicita, crescono tanto! Felicità”. Il 14 dicembre scorso la Schiavone tramite i social aveva comunicato che mesi prima le avevano diagnosticato un tumore maligno e che era riuscito a sconfiggerlo. L’aveva definita come “la battaglia più dura in assoluto” che aveva affrontato, ma da vera campionessa era riuscita a farcela. La “leonessa” con la voce rotta dall’emozione aveva raccontato di essere pronta ad affrontare nuovi progetti e di essere felice. Francesca Schiavone nel 2018 si era ritirata dagli Us Open affermando, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, che ormai aveva realizzato i propri sogni.

