Fedez spaventa i fans mostrandosi con la flebo al braccio in una storia pubblicata dalla moglie Chiara Ferragni: ecco cos’è successo.

Tanta paura per Fedez in quel di Dubai. Il rapper, insieme alla moglie Chiara Ferragni, al figlio e alle cognate Valentina e Francesca con i rispettivi fidanzati ha trascorso il Capodanno a Dubai dove, oltre a rilassarsi, ha vissuto un momento complicato per la sua salute.

Fedez e la fede al braccio: indigestione a Dubai per il rapper

Malore per Fedez nell’albergo di Dubai dove ha trascorso le vacanze. A causa di un’indigestione, il rapper ha vissuto un momento difficile spaventando la moglie che ha chiesto l’intervento di un medico.

A spiegare quanto accaduto è stata la stessa Ferragni che, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha fatto sapere quanto segue: “Ha avuto un’indigestione. Ha urlato tutta la notte. Gli dicevo che doveva vomitare per sentirsi meglio, ma lui mi urlava che non dovevo dirgli queste cose”. Alla fine tutto è andato per il meglio con l’intervento dei soccorsi che hanno somministrato una flebo al rapper.

La foto in cui il rapper ha la flebo al braccio ha scatenato la preoccupazione dei fans, spaventati per le condizioni del proprio beniamini che, recentemente, ai microfoni di Peter Gomez trasmessa nel corso della nuova stagione de La Confessione, sul canale Nove ha dichiarato:

«Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto rimanere sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla».