Luigi Mario Favoloso è scomparso: la redazione di Pomeriggio 5 riceve alcune segnalazioni. Ecco dove sarebbe stato visto, video.

Di Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric e concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello vinta da Alberto Mezzetti, non si hanno ancora notizie. Del caso si sta occupando anche Pomeriggio 5 che, nel corso della puntata del 7 gennaio avrebbe ricevuto alcune segnalazioni secondo le quali l’imprenditore sarebbe stato visto a Milano, in zona Rogoredo e a Brera.