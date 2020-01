La splendida Emily Ratajkowski pubblica un suo scatto diverso dal solito ma che riesce come sempre a colpire magicamente nel segno.

La bellissima Emily Ratajkowski è abituata a non farsi alcun problema nell’esibire il proprio corpo senza indumenti. Del resto è quello che ogni modella deve essere pronta a fare per lavoro. Lei poi è abilissima nello spogliarsi strategicamente anche sui social, per far si che la sua immagine risulti essere sempre promossa e che se ne parli. In tutti i casi si tratta di nudi volti ad esaltare il lato artistico degli scatti in questione, senza mai trascendere nella volgarità o peggio. La top model statunitense, nata in Gran Bretagna, ha però sorpreso i suoi milioni e milioni di ammiratori (sul solo profilo ufficiale Instagram conta oltre 25 milioni di followers. Ma al mondo sono molti di più i fans sui quali Emily Ratajkowski può contare). Lo ha fatto sempre con una sua foto, diversa però da tutte le altre.

LEGGI ANCHE –> Ratajkowski, il lato B fa esplodere Instagram – VIDEO

Emily Ratajkowski: “Non sono solo un corpo”

Nello scatto in questione, Emily appare come era quando aveva 14 anni. Con un fisico già delineato, alquanto simile a quello attuale, nonostante aspetti del corpo e tratti ancora tipici dell’adolescenza. Era il 2005 ed il suo nome non era ancora celebre come ai giorni d’oggi. A corredo di questa immagine, poche semplici parole. “Volevo dimostrare che il mio corpo è naturale. In questa foto ero solo una bambina ed avrei voluto che il mondo mi avesse incoraggiato ad essere qualcosa in più che un semplice corpo. Mentre ora per fortuna ho scoperto delle parti di me che sono più importanti della sensualità. Non preoccupatevi di tutto ciò, leggete tanti libri e sappiate che tutto ciò che vedete su Instagram è solo una piccola parte della complessità e della bellezza dell’essere umano”. Un messaggio dai toni profondi e che sarebbe bello che in tanti ascoltassero.

LEGGI ANCHE –> Emily senza veli, scatti bollenti – FOTO