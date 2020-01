Come rimettersi in forma dopo le feste con le tisane fatte in casa: ecco le ricette per realizzare tisane drenanti, sgonfianti e depuranti.

Le feste sono ormai passate ed è arrivato il momento di smaltire i chili messi su con il pranzo di Natale e il cenone dell’ultimo dell’anno. Oltre a seguire una dieta sana ed equilibrata, possono aiutarvi anche le tisane fatte in casa che possono essere drenanti, depurative e dimagranti. Andiamo a scoprire qualche ricetta per realizzarle.

Rimettersi in forma con le tisane fatte in casa: le ricette

Il blog di Rossella Padella pubblica una serie di ricette che vi insegnano a realizzare delle ottime tisane fatte in casa da bere durante la giornata o prima di andare a letto sia calde che a temperatura ambiente.

Tisana drenante allo zenzero e curcuma

Ingredienti:

2,5 lt di acqua

50 g di curcuma fresca

220 g di zenzero fresco

1 finocchio fresco o 3 cucchiai di semi

succo di 2 limoni

2 cucchiai di miele

Opzionali: 4 o 5 foglie di alloro o 50 ml di estratto di mirtillo

Pulite lo zenzero, la curcuma e il finocchio. Metete il tutto in una pentola con l’acqua e portate ad ebollizione. Lasciate raffredare, filtrate l’acqua ed aggiungete il succo dei limoni ed il miele.

Elisir dimagrante

Ingredienti:

1 litro e mezzo d’acqua

4 pompelmi rosa

50 g di zenzero fresco (o 2 cucchiai in polvere)

2 limoni

10 foglie di alloro

Versate l’acqua in una pentola, sbucciate lo zenzero, tagliatelo in due e aggiungetelo insieme alle foglie d’alloro. Portate ad ebollizione. lasciare raffreddare. Poi togliere lo zenzero e l’alloro. Aggiungete il succo dei pompelmi e dei limoni e riponete tutto in frigorifero bevendo il contenuto durante la giornata.

Acqua zenzero e limone, depurativo naturale

Ingredienti:

1 limone

un pezzetto di zenzero fresco (o 1 cucchiaino di zenzero in polvere)

1/2 cucchiaino di miele

acqua

Scaldate l’acqua senza farla bollire. Grattugiate lo zenzero dentro ciascuna tazza, aggiungete il succo di metà limone ed il miele ed infine versate l’acqua.