L’allenatore toscano è fermo volontariamente ma sarebbe pronto ad un clamoroso colpo di scena: un ritorno al Milan insieme a Braida

Il clamoroso colpo di scena sarebbe degno delle migliori pellicole di Hollywood. Il ritorno di Max Allegri sulla panchina del Milan. Un evento nuovo che potrebbe essere conseguente ad un prossimo cambio societario in vista in casa rossonera. Il ricco imprenditore tessile francese Bernard Arnault sarebbe sulle tracce del club rossonero. L’Italia in questo momento sta tornando ad essere terreno fertile per gli investitori del calcio. Dopo gli americani a Roma e i cinesi all’Inter, sarebbe pronto il definitivo passaggio del Milan dal fondo guidato da Elliot ad un imprenditore. Secondo le notizie diffuse durante il programma sportivo in onda su 7Gold, il nuovo proprietario del Milan sarebbe interessato a riportare in casa rossonera anche Ariedo Braida, un altro grande ex dell’era d’oro del club milanese. Se la notizia fosse confermata sarebbe un ritorno del calcio italiano ad alti livelli. Dopo l’Inter, ben indirizzata da Suning, anche il Milan avrebbe l’opportunità di tornare protagonista in Italia e in Europa. Il re dei marchi Bulgari, Louis Vuitton, Dior, non avrebbe certamente l’intenzione di investire per fare da comparsa.

La deludente resa di Pioli dietro al clamoroso colpo di scena

Le situazioni tecniche e sportive sarebbero, in ogni caso slegate se i risultati in casa Milan fossero soddisfacenti. L’interesse del re del tessile di lusso rimane un discorso a parte. Tuttavia, ciò che spingerebbe i nuovi eventuali arrivati a cambiare strategia tecnica sarebbero i risultati attuali. Stefano Pioli non convince, la classifica non lo aiuta già da tempo. Di conseguenza, anche le posizioni dei dirigenti, Boban e Maldini, sarebbero in discussione. I due hanno già fallito la prima scommessa con Marco Giampaolo, esonerato dopo poche settimane. Allegri, così, arriverebbe insieme ad Ariedo Braida, un uomo che ha saputo dare il suo contributo organizzativo al grande Milan del passato.

