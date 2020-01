Chiara Ferragni con un altro: arriva il commento di Fedez – FOTO

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente la coppia più amata e allo stesso tempo più discussa dell’ultimo decennio. Nell’ultimo periodo sono stati di nuovo al centro delle polemiche per la vacanza costosa che hanno fatto a Dubai per festeggiare la fine del 2019 e l’inizio del 2020: con loro anche le sorelle della influencer, Valentina e Francesca. Non sono mancate le polemiche per l’assenza del loro fratellino, nato dalla seconda relazione del padre.

Di recente la coppia ha cenato in uno dei ristoranti di steak house Nur-Et di proprietà di Salt Bae, all’anagrafe Nusret Gökçe. Hanno colto l’occasione per assistere ad uno show culinario del noto imprenditore e hanno fatto molte foto in cui hanno provato ad imitare il gesto che lo ha reso famoso: è noto per far cadere il sale sul braccio che finisce poi sulla carne. Il rapper ha fatto dei video a sua moglie insieme al noto imprenditore e vedendoli così affiatati ci ha scherzato su: “Mi è partita la ship”, che, per chi non lo sapesse, significa vedere due persone e pensare che siano una bella coppia.