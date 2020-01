Ecco chi è Marta Fascina, la presunta nuova fiamma di Silvio Berlusconi che avrebbe preso il posto di Francesca Pascale: video.

Nella vita di Silvio Berlusconi ci sarebbe una nuova, giovane e presunta fiamma. Secondo alcuni rumors il cavaliere avrebbe detto addio a Francesca Pascale per Marta Fascina, classe 1990, militante di Forza Italia e oggi alla Camera dei Deputati.

Alessandro Cecchi Paone, però, come riporta Il Tempo, smentisce tali rumors: “Un’enorme balla, un’enorme stupidaggine che mi sembra inverosimile, per me non c’è nulla di vero. Io non ne so nulla, per quanto mi riguarda non ci sono novità tra Francesca e il Presidente che stanno insieme da almeno dieci anni”.