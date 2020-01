A ‘Vieni da Me’ di Caterina Balivo una gaffe poco elegante caratterizza la puntata del 7 gennaio. ‘Colpa’ di una degli ospiti.

A ‘Vieni da Me’ nella puntata di martedì 7 gennaio, Caterina Balivo ha dovuto fronteggiare una gaffe innescata da una sua ospite. Si tratta di Fioretta Mari, ex insegnante di ‘Amici’ e grande esperta di dizione. La navigata docente si è divertita a bacchettare di continuo Simone Bonaccorsi, che pure ha fatto parte del cast delle guest star per la specifica puntata del 7 gennaio, assieme al cantante neomelodico napoletano Sal Da Vinci. Bonaccorsi è modello ed in passato ha ottenuto il titolo di ‘Più bello d’Italia. Nel corso dell’estate 2019 lo abbiamo visto cimentarsi in prove amorose nel reality Mediaset ‘Temptation Island Vip’, per testare l’amore con la fidanzata Chiara Esposito. Una relazione fatta di tanti saliscendi, di alti e bassi.

Caterina Balivo gaffe della Mari: “Meglio che si nasconda”

Alla fine la coppia ha resistito, e proprio a ‘Vieni da Me’ lui ha deciso di fare alla sua Chiara una sorpresa in diretta. Le ha chiesto di andare a convivere. Prima di ciò, Bonaccorsi ha raccontato alcuni particolari su questo fidanzamento. Ma è qui che Fioretta Mari ha usato la sciabola, altro che fioretto. Colpa dei diversi errori di dizione del bel ragazzo, che ha provato a seguire le indicazioni della docente. “Ci vorrebbe una vita”, ha chiosato lei lapidaria. Poi Bonaccorsi si è nascosto per fare una sorpresa alla sua Chiara, anch’ella presente e che sarebbe entrata in studio di lì a poco. “Meglio veramente che vada a nascondersi”, ha aggiunto fuori onda la Mari verso Simone, con una notevole dose di velenoso sarcasmo. E la Balivo ha gestito la cosa con evidente imbarazzo.

