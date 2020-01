MotoGP | Marc Marquez potrebbe vedersi sfilare un importante record in questa stagione: quello di più giovane vincitore nella storia della MotoGP.

Marc Marquez durante la sua carriera ha messo a segno diversi record di precocità. Il rider spagnolo in particolare conserva da diversi anni gelosamente il primato di pilota più giovane ad aver vinto una gara di MotoGP. L’iberico, infatti, nel 2013, durante il Gran Premio delle Americhe vinse a soli 20 anni e 63 giorni.

Negli anni successivi in MotoGP non sono più arrivati piloti così giovani da poter mettere in pericolo il suo record sino all’anno scorso quando è arrivato Fabio Quartararo che però non è riuscito ad andare oltre il 2° posto lasciando così il primato a Marquez.

Un anno intero per battere il record

In questa stagione però un altro pilota potrà tentare l’assalto al record e stiamo parlando di Iker Lecuona, che dall’alto dei suoi 19 anni avrà un’intera stagione per provare ad assaltare il record di Marc Marquez. Naturalmente sarà molto complicato per lui fare ciò visto che guiderà una KTM, per giunta non ufficiale, ma in MotoGP tutto è possibile.

Se Lecuona dovesse rivelarsi un fenomeno e gli dovesse capitare l’occasione giusta potrebbe effettivamente sottrarre il primato a Marquez. Il pilota della Honda è avvisato. Ogni anno che passa l’asticella si alza sempre di più e soprattutto sono sempre più giovani i piloti che fanno il grande salto in MotoGP.

Antonio Russo