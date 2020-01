Antonella Mosetti strepitosa su Instagram, lo scatto della showgirl fa impazzire tutti i suoi followers: curve mozzafiato

44 anni e non sentirli. Antonella Mosetti, nonostante il trascorrere del tempo, resta una donna di grande bellezza. I suoi scatti su Instagram fanno sempre il pieno di like e fanno impazzire i followers. Anche questa volta, Antonella non ha deluso. Tra le sue ultime condivisioni, uno scatto davvero sexy, senza veli, risalente ad un calendario di alcuni anni fa. All’epoca, aveva 27 anni. Le sue forme, allora come oggi, fanno girare la testa. Il lato B è assolutamente sensazionale, il decolletè è invece censurato, con una gif a forma di cuore sui seni. Basta e avanza, tuttavia, per scatenare la pioggia di like e i commenti a dir poco entusiasti. “Un opera di Leonardo Da Vinci e Raffaello”, azzarda addirittura uno dei più sfegatati. Non si può dargli torto, comunque, le forme di Antonella sembrano davvero un’opera d’arte.