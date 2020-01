La figlia di Claudio Bisio, Alice Bisio, ha davvero una somiglianza notevole con il padre, che dalla conduzione di Zelig ha avuto un successo inarrestabile.

L’attore Claudio Bisio è padre di due figli. I due ragazzi sono nati dal suo matrimonio con la giornalista Sandra Bonzi (con il quale ha avuto un lungo fidanzamento prima del matrimonio) e sono Alice, nata nel 1996 e Federico, nato due anni dopo. La ragazza ha il suo profilo Instagram privato è questo mostra che, al contrario di altri figli di personaggi celebri che approfittano della notorietà dei genitori per intraprendere una carriera televisiva o come influencer, Alice non non intende sfruttare la fama di suo padre. Del resto la ragazza sembra essere una studentessa di Biologia ed ha preso una strada diversa da quella di entrambi i suoi genitori.

Alice Bisio, figlia di Claudio Bisio: la somiglianza tra i due è evidente

Se la 23enne non vuole svelare la sua privacy al pubblico, qualcosa l’ha raccontata suo padre su di lei e sugli altri suoi fratelli. L’attore ha raccontato infatti non essere mai stato un padre divertente, come ci si potrebbe aspettare invece da un comico e che invece sono stati proprio i suoi figli quelli più divertenti in famiglia. Ha poi aggiunto che ha anche preso da loro qualche battuta che ha usato e ha aggiunto scherzando che fra qualche anno i suoi figli gli chiederanno i diritti.

La somiglianza in viso di Alice con suo padre è notevole, come dimostra la foto in coda all’articolo.

