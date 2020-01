Esistono nove alimenti che, uniti ad una perfetta igiene orale, vi aiutano a tenere i denti bianchi. Ecco quali cibi mangiare e quali, invece, evitare.

Per avere dei denti sani e bianchi, oltre ad una perfetta igiene orale, è necessario anche avere uno stile di vita sano ed equilibrato privilegiando, a tavola, determinati cibi che aiutano a mantenere la dentatura bianca rispetto ad altri che, invece, favoriscono l’insorgere di macchie. Andiamo a scoprire, dunque, quali sono i 9 alimenti che non dovrebbero mai mancare nell’alimentazione per la salute dei denti.

I 9 alimenti che aiutano a mantenere i denti bianchi

Esistono alcuni alimenti che contengono proprietà che aiutano a mantenere il colore naturale dei denti evitando l’insorgere di macchie che rovinano lo smalto.

I cibi che favoriscono lo sbiancamento sono:

le foglioline di salvia o mente fresca, se vengono masticate con attenzione aiutano ad avere denti bianchi è alito fresco

i finocchi

il melone giallo

il sedano

l’ananas

la mela

la rucola

il latte

I formaggi stagionati

Leggi anche—>Formaggi, pericolo per la salute: danno dipendenza come la droga

Allo stesso modo ci sono alcuni cibi che, se mangiati quotidianamente, possono creare diversi problemi all’immagine della dentatura favorendo l’insorgere di macchie che rovinano il colore bianco naturale della dentatura.

I cibi da evitare sono:

il cioccolato

l’aceto balsamico

la frutta rossa

la liquirizia

il vino rosso

la soda

il curry

il caffè

il the

Leggi anche—>Dieta, dimagrire un chilo al giorno: con questo metodo è possibile

Anche la nicotina è un nemico dello smalto dei denti. Tuttavia, per avere una dentatura bianca è anche necessario lavora quotidianamente i denti, più volte durante la giornata e sottoporsi ad una pulizia più accurata dal dentista, almeno una volta all’anno. D’aiuto possono essere anche i dentifrici sbiancanti e i collutori in vendita in farmacia.