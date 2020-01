Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 09:10 dell’8 gennaio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Mercoledì 8 gennaio si registrano code e rallentamenti su strade e autostrade italiane. Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni c’è il call center di Autostrade per l’Italia al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Situazione autostradale aggiornata alle ore 09:10

Milano

A4 Milano-Brescia (Km 172.5 – direzione: Trieste) Coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano

A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino

A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Trieste) Coda tra Nodo di Pero e Cormano

A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) Code a tratti tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa

A8 Milano-Varese (Km 5.6 – direzione: Milano) Code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord

A9 Lainate-Como (Km 10.7 – direzione: Lainate) Code a tratti tra Origgio e Bivio A9/A8 Milano-Varese

Racc. A1-Tangenziale est Milano (Km 2.9 – direzione: Tangenziale est di milano) Coda tra Bivio Racc. A1-Tang. est/A1 MI-NA e Inizio Tangenziale est MI

Genova

A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14 – direzione: Genova voltri) Coda tra Ovada e Masone per lavori

Bologna

Sulla A13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, il traffico è bloccato con code di 5 km in aumento, per un incidente tra più mezzi pesanti ed una autovettura, avvenuto alle ore 8:40, all’altezza del km 2,600. In alternativa si consiglia di uscire ad Altedo e rientrare a Bologna Arcoveggio dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Firenze

Code a tratti A11 Firenze-Pisa nord (Km 7 – direzione: Firenze) Code a tratti tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli

A11 Firenze-Pisa nord (Km 0 – direzione: Firenze) Coda di 3 km tra Firenze Ovest e Firenze Peretola

Roma

Complanare Tratto Urbano A24 (Km 0 – direzione: G.r.a.) Coda tra Svincolo di Tor Cervara e Bivio Complanare / GRA

A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM

Napoli

Tangenziale Napoli (direzione: Allacc. diramazione capodichino) Coda tra Vomero e Corso Malta

Sulla A16 Napoli-Canosa, tra Tufino ed il bivio per la A30 Caserta-Salerno, in direzione di Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto, per un tamponamento tra un mezzo pesante ed un’autovettura, con principio di incendio della stessa. avvenuto alle ore 7:45, all’altezza del km 16,600. All’interno del tratto chiuso, ci sono code di 2 km. In alternativa, per il traffico diretto verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria a Tufino, seguire le indicazioni per la statale 7 Nazionale delle Puglie verso Napoli con rientro in A30 Caserta-Salerno a Nola. Si consiglia di anticipare l’uscita a Baiano.