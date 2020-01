Wanda Nara infiamma Instagram con una doccia bollente e il lato B in primo piano prima del Grande Fratello Vip 2020 di cui è opinionista.

Alla vigilia della prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 di cui è opinionista insieme a Pupo, Wanda Nara infiamma i social con una doccia bollente. La moglie di Mauro Icardi pubblica una foto in cui indossa un bikini che copre poco le sue curve mozzafiato mettendo in evidenza la perfezione del lato B.

La doccia bollente di Wanda Nara: il lato B in primo piano infiamma i social

Bellissima e con un fisico mozzafiato nonostante abbia affrontato cinque gravidanze, Wanda Nara, sui social, sfoggia un lato B assolutamente perfetto. Con un bikini ridotto, sotto la doccia e una posa sensuale, la signora Icardi scatena i commenti dei fans che non possono non apprezzare la sua bellezza.

“Sei la numero uno”, “chiappa d’oro”, “Spero che un giorno avrò il piacere di conoscerti meglio per una foto e un autograf. Sei bellissima”, “uno sballo”, scrivono i fans.

La Nara opinionista al Grande Fratello Vip 2020

Da mercoledì 8 gennaio, la Nara sarà opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. A sceglierla è stato il conduttore Alfonso Signorini. In conferenza stampa, sui motivi che l’hanno spinta ad accettare l’inedito ruolo, la moglie di Icardi ha dichiarato:

“Sono una grande fan di questo format. Non so se io riuscirei a stare dentro ad una casa, soprattutto quando si è tutti vip. Sono felicissima della chiamata di Alfonso anche se quando mi ha chiamata, mi sono spaventata un po’! “Cosa avrà scoperto?“, mi sono detta! Questa proposta non potevo lasciarmela scappare. Sono contenta di fare altro. A Tiki Taka, non posso uscire da alcune regole e lì non esce la mia personalità. Io sono diretta e spesso quello che voglio dire, non lo posso dire. Al Gf Vip, mi potranno conoscere meglio tutti. Mi aspetto una crescita a livello personale in questo settore. Voglio anche che cresca la mia amicizia con Alfonso. Nella casa, mi aspetto di tutto, anche qualche storia d’amore.. Consigli da Ilary Blasi? No, non abbiamo parlato del Gf. In caso di dubbi, Signorini mi aiuterà”.