Chef Vissani prorompe in un pianto incontenibile durante la sua partecipazione a ‘Domenica In’. Colpa di un argomento che gli arreca tanto dolore.

Chef Gianfranco Vissani non trattiene le lacrime e a ‘Domenica In’ scoppia in un pianto liberatorio. Questo avviene quando la conduttrice Mara Venier indirizza la bella chiacchierata avvenuta nella puntata del 5 gennaio su di un determinato argomento. Il pianto di Gianfranco Vissani arriva in concomitanza con un episodio triste e doloroso che fa parte della vita del 68enne rinomato cuoco originario di Civitella del Lago, in provincia di Terni. E riguarda un evento luttuoso che purtroppo prima o poi capita a tutti. La mamma è venuta a mancare a 92 anni, e per un figlio il rapporto con la propria madre non ha età. “Lei era la mia valvola di sfogo, quando avevo qualcosa che mi opprimeva, un pensiero che mi pesava, mi rivolgevo a lei. Adesso mi sfogo con me stesso. Mi manca tantissimo”.

LEGGI ANCHE –> Caterina Balivo si scopre | spacco allucinante | “Che Befana” FOTO

Gianfranco Vissani, il ricordo dell’adorata mamma e poi lo scherzo alla Venier

Parole rotte dall’emozione, sia di Vissani che di Mara Venier e di tutto il pubblico presente in studio. Ma poi è lo stesso chef stellato a spezzare la malinconia ed a riportare il buonumore. Infatti lui stesso si rivolge alla Venier e le chiede per scherzare e per sdrammatizzare: “Ci amiamo da 30 anni, quando ci sposiamo?”. In realtà entrambi sono felicemente impegnati. Vissani con la moglie Eleonora, con la quale ha contratto matrimonio già da alcuni decenni, avendo da lei il figlio Luca. Mara Venier invece da molto tempo fa coppia fissa con il produttore cinematografico Nicola Carraro. Loro due si sono sposati il 28 giugno del 2006.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso incidente | “Tremendo al buio nel deserto” | FOTO